إصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بسيدة وشخص أثناء عبورهما محور العصار بمحافظة القليوبية.

فيما انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها.



وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث حادث تصادم دراجة نارية بسيدة وشخص أثناء عبورهما محور العصار بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، هما عبير كمال 53 سنة وأحمد محمد 25 سنة. جاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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