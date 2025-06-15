غرفة عمليات رئيسية و5 فرعية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

ترأس الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة وعبر شبكة الفيديو كونفرانس مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

جاء ذلك لمتابعة سير عمليات امتحانات نهاية العام (الدور الأول) لطلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥م.

متابعة انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التعليم بـالوادي الجديد، التواصل اللحظي مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ومتابعة انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات وتنفيذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة للعمل والتصدي لأي تجاوزات أو محاولات للغش

هذا ويؤدي 1829 طالبا وطالبة من محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أول أيام امتحانات الثانوية العامة، في مادة التربية الدينية وهي من المواد التي لا تضاف للمجموع، أمام 10 لجنة على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لجريدة “ڤيتو”، أن لجان المحافظة مقسمة على النحو التالي: 4 لجان بمركز الخارجة، و3 لجان بمركز الداخلة، ولجنة بمركز بلاط ولأخري بمركز باريس ولجنة أخيرة بمركز الفرافرة.

ومن جانبه، قال محمد شوقي عبود المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، في تصريحه لـ"ڤيتو": إن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة بلغ 1829، منهم 90 طالبا وطالبة علمي رياضة، و1274 علمي علوم، و465 أدبي.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها بدخول امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

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