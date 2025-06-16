بنك مصر ينظم حملة جديدة للعاملين به للتبرع بالدم

أطلق بنك مصر حملة جديدة للتبرع بالدم للعاملين به، وذلك بالتنسيق بين قطاع الموارد البشرية ببنك مصر وبنك الدم التابع للشركة المصرية لخدمات نقل الدم (فاكسيرا)، أقيمت الحملة بمقرات البنك بالقاهرة والجيزة، مع توفير الخبراء الطبيين والمعدات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ويأتي حرص بنك مصر علي تنظيم هذه الحملة بشكل دوري ومستمر للعاملين به إيمانا منه بأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة لأبناء الوطن والوقوف معهم في مشكلاتهم وآلامهم وخصوصًا المرضى والأطفال من ذوي الاحتياج العاجل لنقل الدم، حيث أسهمت هذه الحملة إلى جانب حملات مجتمعية وإنسانية أخرى نظمها البنك في السابق في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى الموظفين الذي يعد تجسيدًا حقيقيًا للانتماء والإيثار، إلى جانب انعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية والانسانية على المتبرعين بالدم من الموظفين، فقد حرص البنك علي زيادة وعي موظفيه بأهمية التبرع بالدم لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري، إلى جانب تشجيعهم على المساهمة في إنقاذ الأرواح.



وأسفرت الحملة عن التبرع بأكياس دم بمشاركة الزملاء من محافظتي القاهرة والجيزة، وحرص موظفي البنك على المشاركة في الحملة للمساهمة في تلبية احتياجات المرضى في مصر، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الأفراد، ويحرص بنك مصر دائما علي دعم الصروح الطبية المختلفة للمساهمة في تقديم رعاية صحية لائقة، ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام برصد نحو 1.2مليار جنيه مصري للاستثمار في مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024.

هذا ويحرص بنك مصر دائمًا علي المشاركة المجتمعية الفعالة، كونه شريكًا حقيقيًا للمجتمع المصري، وتقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسؤولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة للمجتمع ككل.



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