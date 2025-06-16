جبل الهلاك يدمر إسرائيل.. منشأة فوردو تثير جنون الكيان.. الموقع النووي على عمق 800 متر تحت الجبال.. الاحتلال يفشل في هجومه على إيران ويطالب أمريكا بالتدخل

منشاة فوردو النووي الإيراني، منذ ساعات قليلة ظهرت أنباء عن تسجيل زلزال بقوة 2.5 درجة بمقياس ريختر، بالقرب من موقع منشأة فوردو النووي الإيراني، أهم منشأة نووية في إيران، وهلل الإعلام العبري، زاعمًا أن سلاح الطيران الإسرائيلي قصف المنشأة، بل ودمرها، وتم رصد حريق في المنشأة النووية، وأخذ الاحتلال يعمل على التهويل من خبر الزلزال، مدعيًا أنه أحرز الهدف من هجومه على إيران.

هزة أرضية بقوة 2.5 ريختر في فوردو تثير الخوف

ظهر القلق على بعض المتابعين من عملية تسريب نووي من منشأة فوردو النووية قد تؤذي المنطقة، لكن الإدعاءات الإسرائيلية لم تخرج عن كونها مجرد شائعات لتهدئة الرأي العام في إسرائيل، حيث أكد المراقبون أنه إذا تم بالفعل تسجيل هزة أرضية صغيرة بقوة 2.5 بمقياس ريختر فهذا الأمر شائع في إيران، ولا يؤثر وليس مرتبط بالقصف الإسرائيلي.

موقع منشأة فورد والنووي في إيران، فيتو



وكشف المراقبون أنه "بالنسبه للحريق فيمكن أن يكون سببها بعض الانفجارات أو أدخنة فوق سطح الأرض بسبب القصف، وكل هذه الأمور لا تؤثر في منشأة فوردو النووية الإيرانية، ولا تسبب في تسرب إشعاعي".

قدرة إسرائيل على تدمير منشأة فوردو النووية

وأكد المتخصصين في مجال الطاقة النووية، أنه يصعب على إسرائيل أن تدمر منشأة فوردو النووية الإيرانية، لأنها داخل جبل صخري وعلى عمق يزيد عن 800 متر وقد يصل إلى 1000 متر تحت الأرض، وتحيط بالمنشأة طبقات من الصخور القاسية، ومصممة لتحمل الضربات الجوية الثقيلة وحتى بعض الهجمات النووية.

منشأة فوردو الإيرانية، فيتو



وأكد الخبراء الاستراتيجيون أن الأسلحة التي تمتلكها إسرائيل لا تستطيع الوصول إلى عمق من 800 إلى 1000 متر تحت الأرض، والحد الأقصى لوصول الأسلحة الإسرائيلية تصل لعمق 35 مترًا تحت الأرض فقط.

وأوضح الاستراتيجيون أن تدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية تتطلب تدخل أمريكي، أو تزويد إسرائيل بقنبلة تسمى "GBU-57"، يصل حجمها 13 ألف و600 كيلو جرام، والقنبلة GBU-57، قادرة على اختراق ما يصل إلى نحو 60 مترًا من الخرسانة المسلحة، أو حوالي 73 مترًا من التربة المتماسكة، وتستخدم هذه القنبلة لضرب الأهداف المحصنة تحت الأرض، مثل المخابئ والمخازن العسكرية، والطائرات القادرة على حملها طائرة "B-2"، وهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي.

لماذا تهاجم إسرائيل منشأة فوردو الإيرانية؟

وهنا تم طرح سؤال "لماذا تهاجم اسرائيل منشأة فوردو وماهي أهميتها؟، ليجيب الخبراء السياسيين المتخصصين في الشأن الإيراني، مؤكدين أن "منشأة فوردو النووية الإيرانية، هي منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وتقع في منطقة جبلية حصينة، قرب مدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وتحديدًا قرب قرية فوردو، وهي منطقة يصعب استهدافها عسكريًا بسبب الطبيعة الجغرافية الحصينة والتجهيزات الدفاعية المحيطة بها.

النووي الإيراني يسبب الذعر في إسرائيل، فيتو



تم الإعلان عن وجود منشأة فوردو النووية رسميًا في سبتمبر 2009، بعد أن اكتشفتها أجهزة الاستخبارات الغربية، ما أثار موجة من القلق الدولي بشأن الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خصوصًا أن الموقع لم يكن مُعلنًا أو معروفًا، في السابق، للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومنشأة فوردو النووية الإيرانية متخصصة في تخصيب اليورانيوم، وتم بنائها لاستيعاب نحو 3000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-1، وتم تطوير جزء من أجهزتها إلى أجيال أكثر تقدمًا مثل IR-6، بعد ذلك.

وتُعد منشأة فوردو النووية الإيرانية واحدة من المنشأتين النوويتين الرئيسيتين، وهما منشأة "نطنز" ومنشأن "فوردو"، اللتين تنتجان اليورانيوم عالي التخصيب، وتقع منشأة فوردو على عمق يتراوح بين 800 إلى 1000 متر تحت الأرض، وهي مزودة بأنظمة حماية من القصف الجوي.

فوردو النووية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتخضع منشأة فوردو لرقابة جزئية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم محدودية بعض أنشطة التفتيش في فترات التوتر.

فشل إسرائيل في تدمير منشأة فوردو النووية، فيتو



وتمثل منشأة فوردو النووية الإيرانية تحديًا كبيرًا أمام أي خطط عسكرية يحاول إيقاف البرنامج النووي الإيراني، بسبب تحصينها الشديد، واعتبر قرار إيران بنقل بعض أنشطة التخصيب إلى "فوردو" تصعيدًا استراتيجيًا، خصوصًا حين قررت تخصيب اليورانيوم فيها بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدًّا من مستوى التخصيب المطلوب لتصنيع السلاح النووي (90%).

وزادت أهمية منشأة فوردو النووية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، حيث رفعت إيران من وتيرة تخصيب اليورانيوم في فوردو، وقامت بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة فيها، ما أدى إلى تصاعد المخاوف الغربية من اقتراب إيران من تصنيع القنبلة النووية، حيث أصبحت بشكل وشيك على أعتاب القدرة النووية العسكرية، واقترب انضمامها للدول النووية.

إسرائيل غير قادرة على تدمير منشأة فوردو



مع تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل بعد استهداف حزب الله والمقاومة العراقية، ومع تصاعد الخلاف بين إيران وأمريكا في الاتفاق على الملف النووي الإيراني، ومع أنباء عن اقتراب إيران من تصنيع القنبلة النووية بعد وصولها لمرحلة تخصيب عالية لليورانيوم، جن جنون الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يرغب لأي دولة في المنطقة الدخول في التسليح النووي سواها، حيث تمتلك نحو 300 قنبلة نووية، حسبما أشار الدكتور نادر نور الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة.

إسرائيل تطالب بمساعدة أمريكا لتدمير منشأة فوردو، فيتو



تعلم إسرائيل جيدًا عدم قدرتها على تدمير المنشأة النووية الإيرانية فوردو، الأكثر أهمية في إيران، فطالبت أمريكا بالتدخل ضد إيران، حيث يؤكد الخبراء الاستراتيجيون أن إسرائيل تفتقر إلى القنابل الخارقة للتحصينات والطائرات القاذفة الكبيرة، واللازمة لتدمير موقع "فوردو" الإيراني لتخصيب اليورانيوم، طلبت إسرائيل من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، خلال الـ48 ساعة الماضية، الانضمام إلى حربها مع طهران، من أجل القضاء على برنامجها النووي.

ضغط إسرائيلي على أمريكا لتدمير فوردو

وتضغط إسرائيل على واشنطن للمشاركة في الحرب ضد إيران، والرئيس الأمريكي ترامب يُفكر، فمع دخول المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى مرحلة تصعيد خطيرة، كشفت مصادر إسرائيلية، لوسائل إعلام عبرية، أن تل أبيب تمارس ضغوطًا قوية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للانضمام إلى الحرب، تحديدًا من خلال قصف منشأة فوردو النووية الإيرانية.

إيران تكشف حالة فوردو بعد الهجوم الإسرائيلي، فيتو



وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي فقد طلبت إسرائيل من واشنطن القيام بضربة مباشرة على منشأة فوردو، باعتبارها الهدف الأخطر والأصعب ضمن البرنامج النووي الإيراني.

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن تل أبيب لا تملك القدرة على تدمير فوردو بالكامل، لأنها تفتقر إلى القنابل الخارقة للتحصينات والطائرات القاذفة العملاقة المطلوبة لهذا النوع من العمليات.

كما صرح مسؤول إسرائيلي، عبر وسائل إعلام عبرية، أن ترامب لا يستبعد الانضمام للعملية العسكرية ضد إيران، وقد أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيتدخل "إذا لزم الأمر"، لكن في الوقت نفسه، تتجنب إدارة ترامب التورط المباشر حتى الآن، محذّرة إيران من استهداف القواعد الأميركية في المنطقة.

أهمية منشأة فوردو النووية الإيرانية

وعن أهمية منشأة فوردو النووية الإيرانية، فقد أكد الخبراء العسكريون أن منشأة فوردو تُعتبر واحدة من أكثر المواقع تحصينًا في إيران، مبنية داخل جبل وعلى عمق كبير تحت الأرض، وتُستخدم لتخصيب اليورانيوم.

وتعتبر إسرائيل أن استمرار عمل فوردو، بعد انتهاء الضربات الحالية، يعني فشل الحملة العسكرية في تحقيق هدفها الأساسي وهو "القضاء على البرنامج النووي الإيراني".

منشأة فوردو النووية تقع تحت جبل مًحصن، فيتو



علق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، فقال: "إن الهجمات على فوردو لم تُحدث إلا "أضرارًا محدودة".

ونفى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن تكون منشأة فوردو أو مفاعل خُندب للماء الثقيل قد تضررًا.

وهنا رد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر، قائلًا إن "العملية لا تكتمل إلا بتدمير فوردو".

وأشار السياسيون إلى أن الفكرة بضم واشنطن إلى ضرب المنشآت النووية طُرحت منذ الجمعة الماضية، مع بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، حيث كشف مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب حثت واشنطن بقوة خلال اليومين الماضيين على الانضمام للحرب ضد إيران، بهدف القضاء على برنامجها النووي وقصف منشأة فوردو النووية.

وذكر موقع أكسيوس، أمس الأحد، أن إدارة البيت الأبيض نأت بنفسها حتى الآن عن العملية، محذرة في الوقت نفسه طهران من استهداف قواعدها العسكرية في المنطقة، وفي الوقت نفسه صرح ترامب أنه يدرس الأمر، لكن مهاجمة إيران بشكل مباشر، حتى لو اقتصرت على قصف موقع واحد، من شأنه أن يجر أمريكا إلى حرب واسعة، تتدخل فيها أطراف إقليمية أخرى.

إسرائيليون يصفون منشأة فوردو الإيرانية بجبل الهلاك

ويُشبه المخططون العسكريون الإسرائيليون منشأة "فوردو" النووية بجبل "الهلاك"؛ فهي منشأة تخصيب نووي محصنة بشدة، مدفونة على عمق كبير الأرض تحت جبل وصخور صلبة، وأُحيطت بجدران خرسانية مسلحة، وأنظمة دفاع جوي.

هل لحقت الأضرار بمنشأة فوردو، فيتو



إسرائيل أبلغت البيت الأبيض عدم قدرتها وحدها على إزالة البرنامج النووي الإيراني، وبررت ذلك بافتقارها إلى القنابل الخارقة للتحصينات والطائرات القاذفة الكبيرة اللازمة لتدمير موقع فوردو الإيراني لتخصيب اليورانيوم، المبني في جبل وعلى عمق تحت الأرض، أما الولايات المتحدة، فتمتلك القوتين على مسافة طيران قريبة من إيران.

وزعم مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى العملية، وأن الرئيس ترامب قال لنتنياهو في إتصال هاتفي حديث إنه سيفعل ذلك إذا استدعى الأمر.

لكن مسؤولا أمريكي آخر صرح، السبت الماضي، أن الإدارة لا تدرس الأمر حاليًا، مضيفًا أن أمريكا لديها "القدرة على التفاوض على حل سلمي ناجح لهذا الصراع".

أهم المنشأت النووية الإيرانية نطنز وفوردو

وعن أهمية منشأة نطنز وفوردو لتخصيب اليورانيوم في إيران، يشير العلماء المتخصصين في الطاقة النووية أن المنشأتين يجري بهم خطوات حاسمة نحو امتلاك سلاح نووي، والموقعين بهم تفاصيل هندسية مغايرة، وكل منشأة منهما مقسومة جزئين، جزء فوق الأرض من مباني ومخازن، وجزء تحت الأرض أكبر من الجزء الأعلى فوق الأرض.

تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، فيتو



ومنشأة "نطنز" النووية تحتوي على ٣ مباني ضخمة جدًا تحت الأرض، ويزعم البعض أن المنشأة تحتوي على ٥٠ ألف جهاز طرد مركزي تحت الأرض، ويقع على عمق كبير تحت الأرض، ويتم فيها تخصيب اليورانيوم.

وقامت إسرائيل في أول هجماتها، فجر الجمعة الماضي، بقصف نطنز وفوردو بتركيز شديد بغية تدميرهما تمامًا، لكنها اصطدمت بالتحصينات العالية للمنشأت النووية، وكل ما تم قصفه مجرد منشأت على الأرض، والمفاجأة أنه رغم القوة التدميرية الهائلة اللي استعملها الاحتلال الإسرائيلي، لكنها لم تتمكن من إخراج المنشأتين من الخدمة أو حتى تدمرهما، وفشل الهدف الأول والأساسي للعملية الإسرائيلية ضد إيران، ما أثار جنون إسرائيل، وطالبت مشاركة أمريكا في تدمير نطنز وفوردو.



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