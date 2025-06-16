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خارج الحدود

تصعيد جديد في الحرب، حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز تتجه نحو الشرق الأوسط

حاملات الطائرات الأمريكية
حاملات الطائرات الأمريكية

ذكر موقع تتبع حركة السفن مارين ترافيك، اليوم الإثنين، أن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز متجهة غربًا نحو الشرق الأوسط،  وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين إيران وإسرائيل.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة ليست منخرطة حاليًا في التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل وإيران.

 

ترامب: لا أستبعد التدخل في الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وتابع: لا أستبعد احتمال التدخل في المستقبل إذا دعت الضرورة، ونراقب الوضع عن كثب ونتابع تطوراته لحظة بلحظة.

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ترامب: لا يوجد موعد نهائي لإبرام صفقة مع إيران

وأشار ترامب إلى أن لا يوجد موعد نهائي لإبرام صفقة جديدة مع إيران، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإيرانيين ما زالوا يتحدثون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

 

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حاملة الطائرات الأمريكية إيران إسرائيل ترامب اسرائيل وايران

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