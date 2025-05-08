وزير الخارجية الباكستاني: اتصالات جرت بين مستشاري الأمن القومي الباكستاني والهندي

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الخميس، أن اتصالات جرت بين مستشاري الأمن القومي في باكستان والهند، في ظل التوتر المتصاعد عقب الضربات الجوية التي شنتها الهند على أراضٍ باكستانية فجر الأربعاء.



وقال دار، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، ردًا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، كان هناك اتصال بينهما".

وكانت الهند قد أعلنت، ليلة 6-7 مايو، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان تحت اسم "سِندور"، قالت إنها استهدفت "بنى تحتية إرهابية في باكستان وفي الجزء الذي تسيطر عليه إسلام آباد من إقليم جامو وكشمير"، وذلك ردًا على هجمات وُصفت بـ"الإرهابية" ضد أراضٍ هندية، بحسب وكالة "آني" الهندية.



من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد السيادة والاستقرار، بينما شدد رئيس الوزراء شهباز شريف على احتفاظ بلاده بحقها الكامل في الرد.

وأفاد المتحدث العسكري الباكستاني، اللواء أحمد شريف تشودري، أن الهجمات الهندية أودت بحياة 31 مدنيًا وأصابت 57 آخرين.



ويأتي هذا التصعيد في أعقاب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحًا في منطقة بهالجام بكشمير، في 22 أبريل، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام هندية.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته باكستان، داعية إلى فتح تحقيق دولي.



وأعلنت جماعة تُدعى "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى رفضها "سياسات التوطين" التي تنفذها الهند، في إشارة لاستقدام نحو 85 ألف شخص من خارج الإقليم، في خطوة اعتبرتها محاولة لتغيير التركيبة السكانية.



وسبق هذا الهجوم عمليات مماثلة، أبرزها في يونيو 2024، حيث قُتل تسعة أشخاص وجُرح العشرات إثر هجوم على حافلة تقل حجاجًا هندوسًا.



وردت الهند باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واسعة، شملت تعليق اتفاق تقاسم مياه نهر السند، إغلاق المعابر البرية مع باكستان، وتقليص التمثيل الدبلوماسي.



وتشهد الحدود بين الجانبين في كشمير اشتباكات متفرقة بين الحين والآخر، في ظل انسداد الأفق السياسي لحل النزاع المزمن في المنطقة.

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