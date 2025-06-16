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رياضة

مفاجأة، برشلونة يفضل نجم ليفربول على التعاقد مع مهاجم أتلتيك بيلباو

ليفربول
ليفربول

كشفت تقارير إسبانية أن برشلونة يفضل التعاقد مع الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، على نيكو ويليامز، مهاجم أتلتيك بيلباو الشاب.

وذكرت شبكة "كادينا سير" أن برشلونة لا يزال يضع دياز على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية، متفوقًا على ويليامز، رغم خطوات النادي الكتالوني في المفاوضات مع أتلتيك بيلباو، إذ مازال خوان لابورتا، رئيس البارسا، مترددًا بشأن ضم المهاجم الإسباني، الذي رفض الانتقال للبلوجرانا الصيف الماضي.

ويأتي تردد لابورتا بعد أن رفض ويليامز الانضمام لبرشلونة الصيف الماضي بسبب مخاوفه من الوضع المالي للنادي، علمًا بأن رأي المهاجم تغير الآن، وأصبح منفتحًا على الفكرة، نظرًا لعلاقته القوية مع زميله في المنتخب الإسباني لامين يامال.

ومع ذلك، يفضل لابورتا دياز، بسبب خبرته، ولرغبة الرئيس في تجنب تكوين صداقات وثيقة للغاية داخل الفريق، حيث ترى إدارة برشلونة أن الكولومبي سيكون أكثر احترافية في غرفة الملابس، التي تضم بالفعل العديد من النجوم الشباب.


يأتي ذلك رغم أن المفاوضات مع ليفربول بشأن دياز ستكون أكثر تعقيدًا مقارنة بويليامز، حيث رفض النادي الإنجليزي فكرة التفريط في مهاجمه لصالح البارسا أو النصر السعودي، حسب تقارير صحفية سابقة.

ووفقًا للتقارير، فإن سعر دياز يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار)، في حين أن ويليامز، على الرغم من أنه أصغر سنًا وأكثر شعبية بين المشجعين، قد يتطلب مبلغًا أقل.

وفاز دياز بالدوري الإنجليزي مع ليفربول الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 36 مباراة.

من ناحية أخرى، لعب ويليامز، 22 عامًا، 29 مباراة مع أتلتيك بيلباو، وسجل 5 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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