محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتسويق واستثمار أصولها

شهد ديوان عام محافظة الدقهلية توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهلية والبنك الأهلي المصري، بهدف تسويق واستثمار عدد من الأصول التي تمتلكها المحافظة، من أراضٍ، ووحدات تجارية، وإدارية، وسكنية، وكافيتريات، ومواقف سيارات، وأسواق.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمحاسب أحمد نبيل رئيس قطاع الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وسامح الشناوي مدير قطاع أمناء الاستثمار، والدكتور أحمد حامد نائب مدير عام أمناء الاستثمار، عدد من مسؤولي البنك، محمد ابراهيم خبير مثمن، وهاني أبو أحمد خبير مثمن، وعدد من قيادات المحافظة، في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة المؤسسية وتحقيق أفضل سبل التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل.

تسويق الأصول المملوكة لمحافظة الدقهلية

ويتضمن البروتوكول بأن يقوم البنك الأهلي المصري، من خلال قطاع أمناء الاستثمار التابع له، بتسويق الأصول المملوكة لمحافظة الدقهلية بكافة صورها، سواء من خلال البيع المباشر، أو نظام المشاركة، أو الإيجار، وذلك باستخدام الأدوات والآليات التي تتوافق مع طبيعة السوق العقاري والاستثماري، مثل المزاد العلني، أو المظاريف المغلقة العلنية، أو أي من طرق البيع المعتمدة الأخرى.

ويأتي التعاون مع البنك الأهلي المصري نظرًا لما يتمتع به من خبرات فنية متخصصة وكفاءة عالية في مجالات التسويق العقاري والاستثماري، إضافة إلى ما يملكه من شبكة واسعة من الأدوات الترويجية والتسويقية القادرة على الوصول لأكبر شريحة من المستثمرين، فضلًا عن التزامه بالشفافية التامة وضمان تحقيق أفضل عائد ممكن للمحافظة.

وقد أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل البنك الأهلي المصري، مثمنًا التعاون المثمر في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة، وذلك بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية ويدعم الخطط التنموية والخدمية على مستوى المحافظة، ووجه الشكر لفريق العمل بالمحافظة والبنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية جادة وسريعة لطرح تلك الأصول بالتعاون مع البنك الأهلي، وفق رؤية تخطيطية تتسم بالمرونة والتكامل مع احتياجات السوق.

وأكد "مرزوق" أن المحافظة حريصة على أن تكون كافة إجراءات الطرح والاستثمار واضحة، وشفافة، وتتمتع بالنزاهة الكاملة، بما يضمن تحقيق عائد تنموي واقتصادي يخدم المواطنين، ويسهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بالمحافظة.

ويُعد هذا البروتوكول نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي الوطني، ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو حُسن إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها لخدمة التنمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع ربوع الجمهورية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتنفيذًا لرؤية الدولة في تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات.

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