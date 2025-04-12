نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة حصر الأصول غير المستغلة

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وحصر الأصول غير المستغلة، بحضور العميد أحمد النجار نائب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالمراكز، وذلك في ضوء جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المادية المتاحة تماشيًا مع رؤية الدولة.

وشهد الاجتماع استعراض سير عمل اللجان وموقف تنفيذ كل مركز من حصر الأصول غير المستغلة وبحث سبل استثمارها بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

وصرحت نائب المحافظ بأن إجمالي ما تم إدخاله على منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة بلغ حتى الآن ١١٠٤ قطعة ما بين أصول مستغلة وغير مستغلة وأراضي فضاء.

وشددت نائب محافظ الوادى الجديد، على ضرورة إنهاء كافّة الأعمال الأسبوع المقبل بما يشمل أعمال الحصر وتدقيق البيانات ونهو إدخال بيانات الخرائط الرقمية.

وأكدت نائب المحافظ، ضرورة الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة باستغلال الأصول غير المستغلة؛ لمراجعتها وبحث صلاحيتها وقابليتها للتطبيق خلال الاجتماع القادم.

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