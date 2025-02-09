التكنولوجيا المالية تتصدر الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 2022

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تصدر قطاع التكنولوجيا المالية كأعلى استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2022، حيث استحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات خلال عام 2024.

نمو ملحوظ في الاستثمارات النسائية

شهدت الاستثمارات التي تقودها النساء في المنطقة نموًا بنسبة 31%، لتصل إلى 1.2% من إجمالي الاستثمارات في 2024، مقارنة بنحو 0.47% في 2023، ما يعكس تطور دور المرأة في قيادة المشروعات الاستثمارية.

التكنولوجيا المالية في الصدارة

استحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 30% من إجمالي الاستثمارات في 2024، بقيمة بلغت 700 مليون دولار، تم ضخها في 119 شركة ناشئة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي الذي يشهد تطورات سريعة.

القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات في 2024

وفقًا للتقرير، جاءت التكنولوجيا المالية في المرتبة الأولى كأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات، تلتها قطاعات أخرى رئيسية شملت:

الويب 3 : استثمارات بقيمة 260 مليون دولار في 24 صفقة.

: استثمارات بقيمة 260 مليون دولار في 24 صفقة. التجارة الإلكترونية : استثمارات بقيمة 253 مليون دولار في 58 صفقة.

: استثمارات بقيمة 253 مليون دولار في 58 صفقة. تكنولوجيا العقارات : استثمارات بقيمة 239 مليون دولار في 25 صفقة.

: استثمارات بقيمة 239 مليون دولار في 25 صفقة. البرمجيات كخدمة (SaaS): استثمارات بقيمة 228 مليون دولار في 65 صفقة.

يأتي هذا النمو في الاستثمارات كدليل على توجه الأسواق نحو الابتكار الرقمي والتوسع في الحلول التقنية التي تعزز من نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

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