تفاصيل جولة برشلونة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد

يستعد فريق برشلونة للعودة إلى قارة آسيا هذا الصيف، بعد غياب دام 6 أعوام، وذلك ضمن جولته التحضيرية التقليدية استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب هانز فليك.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق استعداداته الرسمية في 13 يوليو المقبل، بإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، على أن تنطلق التدريبات في اليوم التالي، بحصتين يوميا.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، سيبقى الفريق الكتالوني لعدة أيام في المدينة الرياضية لنادي برشلونة، قبل أن يتوجه إلى اليابان لخوض مباراة ودية أمام فريق فيسيل كوبي يوم 27 يوليو، ثم ينتقل بعدها إلى كوريا الجنوبية لمواجهة نادي سيول في 31 يوليو، ويختتم جولته بلقاء أمام نادي دايجو في 4 أغسطس.

وتُقام المباراة أمام فيسيل كوبي على ملعب "نويفير كوبي" الذي يتسع لـ30 ألف متفرج، في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.

وستكون هذه ثالث مواجهة ودية تجمع الفريقين، بعد مباراتين سابقتين خلال جولتين إعداديتين، الأولى في صيف 2019، والثانية في يونيو 2023، وانتهتا بنتيجة واحدة 0-2 لصالح برشلونة.

بعد ذلك، يشد برشلونة الرحال إلى كوريا الجنوبية، في ثالث زيارة له لهذا البلد، لمواجهة فرق من الدوري الكوري الممتاز، حيث سيلعب أولًا فريق إف سي سيول على ملعب "كأس العالم في سيول" الذي يسع 66.704 متفرجين، يوم 31 يوليو، ثم يواجه دايجو إف سي يوم 4 أغسطس وتقام المباراتان في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وكان برشلونة قد تلقى عرضًا ماليًا مغريًا لخوض مباراة ودية في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل أو بعد جولته الآسيوية، إلا أن الإدارة الرياضية، وبالاتفاق مع المدرب هانز فليك، قررت رفض العرض حفاظًا على برنامج الإعداد الأمثل قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يختتم برشلونة استعداداته بالمباراة التقليدية على كأس خوان جامبر، المقرر إقامتها يوم 9 أو 10 أغسطس.

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