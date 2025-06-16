كأس العالم للأندية، ريال مدريد يستعد للهلال السعودي بالقوة الضاربة

كأس العالم للأندية، استقر تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، على ملامح تشكيل فريقه لمواجه الهلال السعودي، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، من المنتظر أن يبدأ كل من الوافد الجديد ألكسندر أرنولد والهولندي دين هويسن أساسيين في الخط الخلفي للملكي، بينما يقود الثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي خط الهجوم.

التعافي من إصابات خطيرة

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه كل من داني كارفاخال وإيدير ميليتاو في التدريبات، إلا أن الثنائي لا يزال في مرحلة التعافي من إصابات خطيرة.

وتعاقد ريال مدريد مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو عقب نهاية الموسم الماضي، ليخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في القيادة الفنية للفريق، ويبدأ مرحلة جديدة في تاريخ النادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد لقص شريط مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة مرتقبة أمام الهلال السعودي، تقام يوم الأربعاء المقبل.

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