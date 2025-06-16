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رياضة

كأس العالم للأندية، ريبيرو يستقر على بديل إمام عاشور أمام بالميراس

امام عاشور لاعب الأهلي
امام عاشور لاعب الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو على بديل امام عاشور لاعب الأهلي في مباراة بالميراس البرازيلي المرتقبة حيث يشارك احمد سيد زيزو لاعب الأهلي أساسيا في هذه المباراة على حساب إمام عاشور الذي خضع امس لعملية جراحية في عظمة الترقوة. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح امام انتر ميامي فجر امس الأحد. 

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

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الأهلي إمام عاشور اخبار الأهلي

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