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رياضة

كأس العالم للأندية، ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان بعد الجولة الأولى

ترتيب مجموعة باريس
ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية 2025، تصدر باريس سان جيرمان قمة المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد انتهاء الجولة الأولي بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي.

 

ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في مونديال الأندية بعد الجولة الأولي

1- باريس سان جيرمان 3 نقاط 

2- بوتافوجو البرازيلي 3 نقاط 

3- سياتل ساوندرز الأمريكي دون نقاط

4- أتلتيكو مدريد الاسباني دون نقاط

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف باريس سان جيرمان في شباك بايرن ميونخ 


جاء هدف باريس سان جيرمان الأول عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 19، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق فيتينيا في الدقيقة 2+45 ثم سجل مايولو الهدف الثالث في الدقيقة 75.

واختتم لي كانج رباعية باريس سان جيرمان في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

وحقق بوتافوجو البرازيلي، فوزا صعبا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، فجر اليوم الإثنين، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، بمنافسات كأس العالم للأندية.

ورفع بوتافوجو رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المتصدر باريس سان جيرمان بينما جاء سياتل ساوندرز في المركز قبل الأخير بدون نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي خسر برباعية أمام الفريق الفرنسي.

وسجل بوتافوجو الهدفين في الشوط الأول عن طريق جاير كونيا في الدقيقة 28، وإيجور جيسوس هداف الفريق في الدقيقة 44 برأسية رائعة.

 

وسجل كريستيان رولدان هدف سياتل في الدقيقة 75 بكرة رأسية مميزة.

يذكر أن الجولة الثانية للمجموعة ستشهد مواجهة سياتل مع أتلتيكو مدريد، بينما يلعب باريس مع بوتافوجو فجر الجمعة المقبل.

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