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رياضة

موعد مباراة تشيلسي مع لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

يلتقي فريق تشيلسي مع لوس أنجلوس الأمريكي اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام الجاري.

 

موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025 

تنطلق مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. 

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 

يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس عبر منصة دازن DAZN والتي ستذيع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 عبر موقعها الرسمي بعد أن حصلت على حقوق البث بشكل حصري بالاتفاق مع الفيفا. 

 

مواعيد مباريات تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 

 ويقصّ تشيلسي شريط مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام لوس أنجلوس، والمقررة يوم الإثنين 16 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. 

تشيلسي 
تشيلسي 

وفي ثاني مواجهاته ضمن دور المجموعات، يصطدم تشيلسي بخصم من العيار الثقيل، حيث يواجه فلامينجو البرازيلي يوم الجمعة 20 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. 

ويسدل الفريق اللندني الستار على مواجهاته في دور المجموعات بلقاء عربي، عندما يلاقي الترجي الرياضي التونسي فجر الأربعاء 25 يونيو، في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة. 

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