المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة السلام.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، للمضبوطات، أنها عبارة عن مسحوق الهيروين المخدر كما ثبت إيجابية العينات وأنها لمشتقات المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وطبنجة معدلة وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتفين محمول – ميزان حساس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة).

واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار ولتحقيق مكاسب غير مشروعة بشكل سريع وأنه يتحصل عليها من أحد تجار المخدرات خارج القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.