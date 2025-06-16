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حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة السلام. 

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، للمضبوطات، أنها عبارة عن مسحوق الهيروين المخدر كما ثبت إيجابية العينات وأنها لمشتقات المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات. 

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وطبنجة معدلة وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتفين محمول – ميزان حساس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة).

واعترف المتهم بحيازته  المواد المخدرة بقصد الاتجار ولتحقيق مكاسب غير مشروعة بشكل سريع وأنه يتحصل عليها من أحد تجار المخدرات خارج القاهرة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة السلام الهيروين المخدر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قسم شرطة السلام

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