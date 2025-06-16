محافظ أسوان يعقد اجتماعا لتوفير احتياجات طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات (صور)

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع التنسيقي الموسع للتأكيد على تسخير كافة الإمكانيات، وتهيئة الأجواء المناسبة لحصول طلاب الثانوية العامة على أعلى الدرجات فى المواد الدراسية المختلفة بحيث يتم تنفيذ ذلك داخل وخارج اللجان الامتحانية التى تصل إلى 27 لجنة رئيسية تضم 8938 طالب وطالبة بالنظامين القديم والحديث بالإدارات التعليمية الخمس.

وحضر الاجتماع اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ومحمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم ، فضلًا عن القيادات التعليمية والتنفيذية ورؤساء المراكز والمدن.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى ظل رؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالعملية التعليمية، وللتنسيق المتواصل مع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فإننا نعمل جاهدين كجهاز تنفيذي داخل المحافظة بروح الفريق الواحد لإنجاح موسم امتحانات الثانوية العامة وإخراجه بشكل جيد ومتميز.

وشدد على ضرورة عقد اجتماعات دورية لمديري الإدارات التعليمية مع المراقبين بحيث يتم تلقينهم بأسلوب موحد يرتكز في مضمونه للتأكيد على منع تسريب الامتحانات وتحقيق التأمين الكامل لأوراق الأسئلة والإجابة، والتي يتم نقلها عبر أجهزة القوات المسلحة، وعدم تداول الأسئلة قبل بدء الامتحانات للحفاظ على السرية التامة لها وفقًا للضوابط المنظمة، وهو الذى يتوازى معه التشديد على منع أي محاولات للغش باللجان الامتحانية منعًا باتًا حيث سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين لهذه التعليمات، وسيتم مواجهته بكل حزم.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيقوم بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان المختلفة بالمراكز والمدن، وأن الوضع مستقر وهو ما لمسه فى جولته بعدد من اللجان بعيدة الأطراف بإدفو.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود لمنع أى عشوائية بمحيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها، مع توافر وسائل التأمين والحماية المطلوبة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن للسيطرة على أي أحداث طارئة وسرعة حلها في المهد بما يصب فى صالح أبنائنا الطلاب بتوفير المناخ الملائم أمامهم داخل وخارج اللجان الإمتحانية.

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