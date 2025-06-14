محافظ أسوان: توريدات القمح ترتفع لـ 550 ألفا و949 طنا بنسبة 112.7%

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على انتظام أعمال توريد واستلام القمح لموسم الحصاد الحالى 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تقديم التسهيلات العديدة للمزارعين، ما ساهم فى وصول معدلات التوريد إلى 550 ألفا و949 طنا بنسبة 112.7 %، وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى.

توفير مناخ تنافسى للمزارعين

وأضاف المحافظ: توجد توجيهات لكافة الجهات المختصة لتوفير مناخ تنافسي للمزارعين لتشجيعهم وحثهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام فى ظل زيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 409 آلاف و547 فدانا.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان، أنه وفقًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال يتم العمل على قدم وساق بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المختصة لزيادة نسب توريد كميات القمح، مشيرًا إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألفا و541 طنا داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة.

وتابع: تم توريد 399 ألفا و408 أطنان داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لاستقبال كميات القمح، وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألفا و978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

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