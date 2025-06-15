بالاسم ورقم الجلوس، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور بمحافظة الغربية، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من قبل محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية سيتم الإعلان عنها إلكترونيًا فور اعتمادها، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك، والذي سيتم نشره فور التفعيل.

نحو 98 ألف طالب أدوا الامتحانات

وقد أدى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية هذا العام نحو 98 ألف طالب وطالبة، موزعين على 418 لجنة عامة، بالإضافة إلى 35 لجنة للتعليم المهني. وأوضح الدكتور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد المتقدمين للامتحانات من التعليم العام بلغ 93,240 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 4,586 طالبًا وطالبة.

تصحيح دقيق ومراجعة شاملة لضمان العدالة

وأكد وكيل تعليم الغربية أن عملية التصحيح بـ الشهادة الإعدادية بالغرببة تُجرى بدقة شديدة، من خلال فرق تصحيح متخصصة، تليها مراحل رصد ومراجعة دقيقة لضمان منح كل طالب حقه الكامل. كما يتم التعامل بمرونة مع الأسئلة التي أثارت جدلًا بين الطلاب، حرصًا على العدالة وتكافؤ الفرص.

الإعلان خلال أيام.. ولا مخالفات في الامتحانات

ومن المنتظر إرسال نتائج الشهادة الإعدادية بالغربية إلى محافظ الغربية لاعتمادها خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني التابع للمديرية وكذلك بوابة نتائج التعليم الأساسي وأشارت مصادر تعليمية إلى أن الامتحانات مرت بهدوء تام دون تسجيل مخالفات أو حالات غش جماعي، في ظل إجراءات رقابية مشددة.

خطوة فاصلة في مسار الطلاب

وتُعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية محطة فارقة في حياة الطلاب حيث تحدد مستقبلهم الدراسي سواء في التعليم الثانوي العام أو الفني ويأمل الجميع أن تعكس النتيجة مستوى الجهد المبذول طوال العام الدراسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 سيتم نشر الرابط هنا فور اعتماده رسميًا من المحافظ.



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