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رياضة

بعد واقعة إنتر ميامي، تصريح صادم من الأهلي بشأن مستقبل حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات

أكد مصدر مسئول بإدارة الكرة بالنادي الأهلي أن النادي لا يمانع رحيل حسين الشحات بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

واضاف المصدر: “اللاعب قد خرج في تصريحات قبل انطلاق البطولة وأكد فيها أنه يرغب في الرحيل والابتعاد عن الضغوط التي يعاني منها في النادي، ونحن كإدارة الكرة بالنادي لا نمانع رحيله بشرط أن يحضر عرض قوي ماليا يليق بالنادي الأهلي”. 

وأشار المصدر إلى أن النادي لن يقف في طريق أي لاعب يرغب في الرحيل بشرط موافقة المدير الفني ووجود عرض مالي يكون لائقا باسم الأهلي.

وكانت حالة من الاستياء انتابت جماهير ومسئولي الأهلي من أداء ومستوى حسين الشحات في الفترة الأخيرة خاصة بعد مباراة إنتر ميامي، وكذلك بعد تصريحاته مع سيف زاهر أثناء معسكر الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي وانتر ميامي

وتعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، دون أهداف، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هارد روك" 

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس 

وتقام مباراة بالميراس ضد الأهلي، مساء الخميس المقبل، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة مباراة بالميراس أمام الأهلي، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي. 

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