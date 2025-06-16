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رياضة

مصدر بالأهلي يرد على أنباء تدخلات النحاس في وضع تشكيل الأهلي أمام انتر ميامي

عماد النحاس
عماد النحاس

رد مصدر داخل الأهلي على الأنباء التي خرجت عقب مباراة إنتر ميامي في افتتاح المونديال بشأن تدخلات عماد النحاس مدرب الفريق في اختيار تشكيل مباراة إنتر ميامي الافتتاحية. 

أضاف: ما الأزمة في تدخلات النحاس وإصدار رأيه الفني في تشكيل المباراة خاصة وأنه الرجل الثاني في جهاز ريبيرو. 

وأوضح أن ريبيرو مدرب كبير ويرغب في الاستفادة من تواجد النحاس معه في الجهاز وأمر طبيعي أن يكون هناك استعانة برأي مساعده ولا توجد أزمة في ذلك الأمر تماما.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأحد. 

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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الأهلي عماد النحاس خوسيه ريبيرو

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