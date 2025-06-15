كرة واحدة نقلت حسين الشحات من مصاف البطل إلى متهم، فهل تنصفه أرقامه مع الأهلي؟

عبرت جماهير النادي الأهلي عن غضبها الشديد بعد الفرصة السهلة التي أهدرها حسين الشحات بشكل غريب في الثواني الأخيرة من مواجهة إنتر ميامي، ضمن افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025.

فرصة حسين الشحات الضائعة

وأضاع الشحات على الأهلي فرصة تحقيق فوزا تاريخيا على فريق يقوده أسطورة الكرة العالمية ليونيل ميسي، كان سيُسجل اسم القلعة الحمراء كأول نادٍ يحقق الفوز في النسخة الجديدة من مونديال الأندية.

وتعرض الشحات لوابل من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بأنه "لاعب متوسط المستوى"، في تقليل واضح من قدرات لاعب قدّم الكثير للفريق وأسهم في حصد العديد من البطولات خلال مشواره مع الأهلي.

فرصة حسين الشحات الضائعة

هذه الانتقادات أثارت تساؤلات في الأوساط الكروية من بينها هل حسين الشحات لاعب "منفوخ" نال حجمًا أكبر من إمكانياته الحقيقية، أم أنه "مظلوم" ولا يستحق كل هذا الهجوم، خاصة في ظل عطائه المستمر مع الفريق؟

وفي السطور التالية، نعرض بالأرقام حصاد حسين الشحات مع الأهلي في مختلف البطولات، تاركين الحكم النهائي للجماهير حول قيمة ما قدمه اللاعب بقميص المارد الأحمر.

حسين الشحات لاعب النادي الأهلي

في 6 يناير 2019 ضم النادي الأهلي حسين الشحات قادما من العين الإماراتي مقابل 4 ملايين دولار في صفقة كبرى.

وخاض حسين الشحات 270 مباراة مع الأهلي في جميع البطولات بواقع 17010 دقيقة

وسجل حسين الشحات مع الأهلي 61 هدفا وقدم 58 تمريرة حاسمة "أسيست"، وتلقى 21 بطاقة صفراء، وحقق 19 بطولة.

ووفقا للأرقام فإن حسين الشحات يسجل هدفا مع الأهلي كل 278 دقيقة.

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