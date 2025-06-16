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ثقافة وفنون

"سيكو سيكو" يحافظ على المركز الثالث في الإيرادات حتى ليلة أمس

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

حقق فيلم “سيكو سيكو” الذي يقوم ببطولته النجمان طه الدسوقي وعصام عمر، إيرادات ليلة أمس الأحد بلغت 230 الف جنيه، محافظا على المركز الثالث بعد “المشروع X”، و"ريستارت".

ولا يزال “سيكو سيكو” يحتل المركز الثالث والأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر في مختلف السينمات، وقد تجاوز إجمالي ما حققه بعد 10 أسابيع من عرضه في 72 ليلة عرض، 185.5 مليون جنيه، بما يعني بيع مليون و395 ألف تذكرة.

قصة فيلم سيكو سيكو

 وقصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة، وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

وفيلم “سيكو سيكو” بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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