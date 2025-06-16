الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير الطب الشرعي يكشف سبب مصرع عاطل على يد عامل بمدينة نصر

النيابة العامة
النيابة العامة

كشف تقرير الطب الشرعي الأولي لجثة عاطل لقي مصرعه على يد عامل بسبب 50 جنيه في منطقة مدينة نصر أنه توفي نتيجة الضرب بجسم صلب قد تكون حديدة أو حجر كبير على رأسه وعلى جسده. 

وكانت مباحث  قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بأحد الشوارع في المنطقة. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني ومعاينة موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء شديد، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة فى رأسه أودت بحياته في الحال، وبعمل التحريات تبين ان عامل وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن أحد الأشخاص شاهد المتهم يتعدي بالضرب على المجني عليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لسابقة قيام المجني عليه بإيقافه فى الشارع وسرقة 50 جنيه منه بإلاكراه فأخذ بثأره.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثان غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

المتهمين بقتل شاب في الوايلي خلال تمثيل الجريمة: "مكنش قصدنا نموته"

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب في الزيتون

قابيل وهابيل، السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية في بنها

الأكثر قراءة

الدولار يتلقى ضربة من الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

بعد 24 ساعة، اتحاد الكرة يتدارك خطأه بشأن محمد صلاح

رئيس النواب يوجه انتقادات حادة لتغيب وزيري المالية والتخطيط عن مناقشة الموازنة

السيسي يتفقد عددا من سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليا بنسبة مكون 45%

هل هو نتنياهو؟، "الله أكبر.. لقد قتلناه" منشور إيراني غامض يثير حيرة العالم

مشاهد من وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين، آخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

كأس العالم للأندية، ريبيرو يستقر على بديل إمام عاشور أمام بالميراس

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والعنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

هل يوجد رسوم للتسجيل في محفظة البنك الأهلي؟

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية وضوابطها؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسؤول إيراني يعلن إسقاط مسيرة تابعة للجيش الأمريكي