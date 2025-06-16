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حوادث

المتهمين بقتل شاب في الوايلي خلال تمثيل الجريمة: "مكنش قصدنا نموته"

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

اصطحب فريق من  نيابة الوايلي 3 عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم في منطقة العباسية إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء معاينة تصويرية. 


وقال المتهمون خلال تمثيل الجريمة إنهم ضربوا المجني عليه بعصا خشبية (بيسبول) ولم يكونوا يقصدون قتله إلا أن أحدهم بعد ضربه قام برطم رأسه مرات عدة  في الأرض فاندفع الدم من كل وجهه. 
وأضافوا خلال تمثيل الجريمة أن اثنين منهم قيدا المجني عليه ثم انهال الثالث بالضرب على جسده ورأسه بعصا خشبية وبعد أن فقد توازنه ووعيه وخارت قواه أمسكوا برأسه ورطموها في الأرض.

العثور على جثة شاب بالوايلي

وكان  قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها آثار اعتداء بدني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وأنهم كانوا يحاولون فقط "تأديبه" ودفعه لسداد ما يريدونه من أموال.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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