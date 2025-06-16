تايلور فريتز يتقدم ثلاث مراكز في التصنيف العالمي للتنس

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد بعض التغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وتقدّم الأمريكي تايلور فريتز ثلاثة مراكز دفعة واحدة ليحتل المرتبة الرابعة عالميًا، مستفيدًا من تتويجه بلقب بطولة شتوتجارت (فئة 250 نقطة) بعد فوزه في النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف.



في المقابل، تراجع البريطاني جاك درابر مركزين ليحل في المرتبة السادسة، بعدما فشل في الدفاع عن لقب البطولة الذي أحرزه عام 2024، بسبب انسحابه من النسخة الحالية.



كما شهد تصنيف التنس تراجع الإيطالي لورينزو موسيتي مركزًا واحدًا ليستقر في المرتبة السابعة عالميًا، بينما استفاد الأمريكي بن شيلتون من وصوله إلى نصف نهائي شتوتجارت، ليتقدم مركزين ويقتحم قائمة العشرة الأوائل محتلًا المركز العاشر.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 10,880 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 8,850 نقطة

3- ألكسندر زفيريف: 6,500 نقطة

4- تايلور فريتز: 4,735 نقطة

5- نوفاك ديوكوفيتش: 4,630 نقطة

6- جاك درابر: 4,550 نقطة

7- لورينزو موسيتي: 4,470 نقطة

8- تومي بول: 3,470 نقطة

9- هولجر رون: 3,440 نقطة

10- بن شيلتون: 3,170 نقطة

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