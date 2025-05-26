الإثنين 26 مايو 2025
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أخبار مصر

شريف فاروق: لا نية لإضافة لبن الأطفال على بطاقات التموين في الوقت الحالي (صور)

وزير التموين
وزير التموين

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عبوات لبن البودرة الخاصة بالأطفال لن تُضاف على البطاقات التموينية في الوقت الحالي.

إنشاء مصنع وطني لإنتاج ألبان الأطفال

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا بديوان عام الوزارة أن الحكومة تركز حاليًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مصنع وطني لإنتاج ألبان الأطفال، لتوفير هذا المنتج بشكل آمن ومستدام.

وأوضح الوزير أن وزارة التموين مستمرة في صرف السلع ضمن الدعم الإضافي الموجه للأسر الأولى بالرعاية، والذي يشمل أكثر من 30 سلعة مثل السكر، الزيت، الأرز، والمكرونة، إلا أن لبن البودرة للأطفال لا يدخل ضمن هذه القائمة حاليًا.

 

 صرف المنحة الإضافية

وأكد فاروق أن صرف المنحة الإضافية سيستمر حتى نهاية مايو 2025، مما يتيح للمواطنين اختيار السلع المناسبة لهم من القائمة المتاحة، بحسب قيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة تموينية.

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