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محافظ الدقهلية يستوقف سيارات أنابيب بوتاجاز لوزنها في دكرنس (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم خلال جولته بقرى مركز دكرنس، سيارات وعربات نقل محملة بأنابيب البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالوزن الرسمي المقرر للأنابيب ومعايرة الأنبوبة، وتم وزن عدد من الأنابيب للتأكد من الالتزام بالوزن المحدد، وتبين سلامة وزن الأنابيب.

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته المفاجئة لن تتوقف في جميع الأماكن وجميع القطاعات في كافة المجالات، ولن يسمح بالتلاعب في أي شيء يخص المواطنين، وأنه يفحص بنفسه كل شكوى، ويتفقد الأماكن بشخصه ودون علم أحد، للوقوف على الحقائق على الطبيعة، حرصا على مصالح المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في كل مكان.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه لا يدخر جهدا في سبيل ضمان والتأكد من توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين ووصول الخدمة اللائقة إليه حيثما كان وفي جميع المجالات والقطاعات، وذلك كله حرصا على مصالح المواطنين.

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