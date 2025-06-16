وزير البترول يبحث مع مجموعة السويدي إليكتريك تعزيز التعاون المشترك

بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك في انشطة الثروة المعدنية والبترول والبتروكيماويات والطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء استعرض المهندس كريم بدوى المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة والتى تشمل العديد من الفرص الاستثمارية بكافة الانشطة البترولية وقطاع التعدين الواعد، لافتًا إلى أن صدور قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين، والعمل على جعل مصر مركزا إقليميا للصناعات التعدينية التكميلية بما يحقق قيمة مضافة سواء للثروات المعدنية الموجودة في مصر أو للثروات التعدينية الخام الموجودة فى الدول الإفريقية، وفى هذا الصدد اكد بدوى على ان الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في هذه المجالات التي تحقق المصالح لكافة الاطراف.

إقامة صناعات تحويلية تحقق قيمة مضافة



ومن جانبه أبدى المهندس أحمد السويدي رغبة المجموعة فى الاستثمار في الثروات التعدينية مثل الفوسفات والكاولين، وذلك من خلال إقامة صناعات تحويلية تحقق قيمة مضافة لهذه الثروات، لافتًا إلى أن مجموعة السويدي تعمل فى اكثر من 40 دولة ولديها رغبة حقيقية فى زيادة استثماراتها فى مصر فى انشطة التعدين والطاقة الخضراء وخدمات انشطة البحث والاستكشاف وصناعة البتروكيماويات.

حضر اللقاء الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف ونائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف.

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