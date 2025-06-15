الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لـ تكنولوجيا المعلومات

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات لتكنولوجيا المعلومات وشملت الحركة تعيين  كل من المهندس محمد محمود ابوالمجد منصور مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة المصرية العامة للبترول  .


وضمت الحركة تعيين المهندس مصطفي أحمد حمدي علي إبراهيم الأعصر مساعد رئيس الشركة للأعمال الرقمية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكمياوية (إنبي)


وتهدف هذه التعيينات لدعم المواقع البترولية  بالكفاءات اللازمة التي تساعد علي دفع عجلة الإنتاج في كافة المواقع البترولية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تكنولوجيا المعلومات دفع عجلة الإنتاج معلومات هيئة البترول الرئيس التنفيذي للهيئة الهندسية

الأكثر قراءة

يمسح المنطقة التى يسقط بها، قلق إسرائيلي من استخدام إيران لصواريخ «خرمشهر2»

تركي آل الشيخ يحسم جدل صورة زيزو: لا تصطادوا في الماء العكر

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور بعد نجاح الجراحة

خبير عسكري: صواريخ شهاب تقلب موازين الحرب وتحقق إصابات دقيقة في مناطق استراتيجية

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

هل تتأثر مصر حال استهداف مفاعل ديمونة؟ رئيس الرقابة النووية الأسبق يوضح

عقوبة مالية على تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي

الجيش الإيراني يعلن قصف بنك أهداف حساسة فى إسرائيل يشمل منازل القادة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 15-6-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

كم يبلغ سعر طن الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الله يغفر جميع الذنوب مهما عظمت بشرط وحيد

هل الضحك يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله

المزيد
الجريدة الرسمية