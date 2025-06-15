بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لـ تكنولوجيا المعلومات

الأحد 15/يونيو/2025 - 09:35 م 6/15/2025 9:35:37 PM

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات لتكنولوجيا المعلومات وشملت الحركة تعيين كل من المهندس محمد محمود ابوالمجد منصور مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة المصرية العامة للبترول .



وضمت الحركة تعيين المهندس مصطفي أحمد حمدي علي إبراهيم الأعصر مساعد رئيس الشركة للأعمال الرقمية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكمياوية (إنبي)



وتهدف هذه التعيينات لدعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة التي تساعد علي دفع عجلة الإنتاج في كافة المواقع البترولية

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