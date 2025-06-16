الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية..فيتو

تشهد  محركات البحث إقبالا كبيرا للبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 في الدقهلية، تزامنا مع حالة من القلق والترقب انتابت آلاف الطلاب طالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية للرغبة في الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية 2025.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 

وانتهت قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات، لتبدأ بعدها مرحلة التصحيح والمراجعة لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية.

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بـنتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بالدقهلية، تحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية، فيتو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية

 أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه سيتم الإعلان عن رابط إلكتروني مخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط. 

وأنهى  126 ألفًا و383 طالبًا وطالبة الشهادة الإعدادية بالدقهلية ماراثون الامتحانات وفي انتظار إعلان النتيجة، ويتزايد إقبالهم علي محركات البحث لمعرفة موعد إعلان النتيجة.

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط 

 

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور الانتهاء من أعمال التصحيح

 وأكد مصدر مسئول بـ تعليم  الدقهلية،  فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

 

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

 وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية
امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية، فيتو

 

 جدير بالذكر أن العمل في الكنترولات يجري على قدم وساق في نطاق محافظة الدقهلية، وذلك للتمكن من إنهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمحافظة الدقهلية في أسرع وقت مع مراعاة الدقة الكاملة، وتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وذلك تمهيدًا لعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الدقهلية 126190 طالبًا وطالبةً، موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية التربية والتعليم الاف الشهادة الإعدادية 2025 الشهادة الاعدادية بالدقهلية امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عيد الأضحي المبارك شهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية

مواد متعلقة

لصيانة محطة الأمريكي، ضعف المياه ببني سويف في هذا الموعد

طلاب طب قصر العيني يناقشون التحرش الإلكتروني وأضرار السجائر الإلكترونية

مجموعة الأهلي، موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو في مونديال الأندية

الصراع يشتعل مبكرا في مجموعة الأهلي بمونديال الأندية.. الشباك النظيفة تسيطر على الجولة الأولى.. الإنذارات ترسم ملامح المنافسة.. مواجهات مرتقبة بالجولة الثانية.. ومنافسة خاصة بين الشناوي ونوير

الأكثر قراءة

هل هو نتنياهو؟، "الله أكبر.. لقد قتلناه" منشور إيراني غامض يثير حيرة العالم

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

صافرات الإنذار تدوي في النقب بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

إيران تضرب ميناء ومحطة كهرباء حيفا وقاعدة نيفاتيم الجوية بتل أبيب (فيديو)

بعد 24 ساعة، اتحاد الكرة يتدارك خطأه بشأن محمد صلاح

مجموعة الأهلي، موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو في مونديال الأندية

مشاهد من وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين، آخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والعنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

هل يوجد رسوم للتسجيل في محفظة البنك الأهلي؟

المزيد

انفوجراف

نصائح فعالة لتقليل التوتر والقلق أثناء امتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية وضوابطها؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية