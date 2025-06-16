رسالة تحذيرية من تشابي ألونسو لنجوم ريال مدريد قبل مونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية أن تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، وجه تحذيرًا واضحًا للاعبي الفريق، قبيل انطلاق مشوار "الميرينجي" في كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الهلال السعودي، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، يوم الأربعاء المقبل.

رسالة تحذيرية من تشابي ألونسو لنجوم ريال مدريد



ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن مصادر داخل النادي الملكي أكدت أن ألونسو كان حاسمًا في توجيهاته منذ الحصة التدريبية الأولى، خاصة تجاه المهاجمين، حيث قال: "من لا يركض، لن يلعب، مهما كان اسمه".



وأضافت المصادر: "ألونسو لا يتهاون مع أي تهاون بدني، ويعتبر التقاعس عن الضغط أو الركض في الملعب بمثابة بطاقة صفراء، والثانية تعني الإقصاء من حساباته. بالنسبة له، الالتزام والجهد شرط أساسي للمشاركة، دون استثناءات".

كما شدد المدرب الإسباني على أن الضغط الجماعي يبدأ من الخط الأمامي وحتى حارس المرمى، حيث خاطب لاعبيه قائلًا: "لن يكون مقبولًا أن تنتظر الكرة لتسجل، يجب أن تركض من أجل كل كرة".

وتأتي رسائل ألونسو وسط تلميحات بأن بعض نجوم الفريق، وعلى رأسهم كيليان مبابي، لم يُظهروا التزامًا كافيًا في الضغط والجهد الجماعي خلال الموسم الماضي، وهو ما يسعى المدرب لتغييره مع انطلاقة المونديال.

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