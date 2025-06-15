حكم أرجنتيني لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن هوية الحكم الذي سيدير مباراة الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه ريال مدريد، نظيره الهلال السعودي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

طاقم حكام مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن الفيفا اختار الأرجنتيني تيلو فاكوندو لإدارة مباراة الهلال وريال مدريد.

وستكون هذه هي المباراة رقم 22 التي يقودها فاكوندو خلال الموسم الحالي، حيث سبق وأن أدار 21 مباراة في 6 بطولات.

وأدار صاحب 43 عامًا، نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا الذي فاز به أوكلاند سيتي، كما أدار 3 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، بجانب مباراتين فيه خلال الموسم الماضي.

يُذكر أن الحكم الأرجنتيني أدار مباراة وحيدة للهلال، وهي التي فاز فيها على الحزم بنتيجة 3-0، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الموسم الماضي.

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