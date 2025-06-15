الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

ريال مدريد يخوض مرانه الأول في أمريكا استعدادا لمواجهة الهلال السعودي

ريال مدريد
ريال مدريد

كأس العالم للأندية، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مرانه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمواجهة الهلال في منافسات كأس العالم للأندية.

ويشارك ريال مدريد بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، في مجموعة تضم أندية الهلال السعودي وباتشوكا وريد بول سالزبورج، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، دين هويسن، وترينت ألكسندر أرنولد، مع وجود القائد لوكا مودريتش الذي يخوض آخر موسم له مع ريال مدريد.

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قائمة ريال مدريد لـ كأس العالم للأندية 2025

 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية لفريق ريال مدريد الإسباني، المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي انطلقت نسختها الأولى بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا.

وضمت قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.

مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

ريال مدريد - الهلال -الأربعاء 18 يونيو 2025
22:00 السعودية ومصر - هارد روك
باتشوكا - ريد بول سالزبورج -الخميس 19 يونيو 2025
01:00 السعودية ومصر - تي كيو إل
ريال مدريد - باتشوكا -الأحد 22 يونيو 2025
22:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا
ريد بول سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025
01:00 السعودية ومصر - أودي فيلد
الهلال - باتشوكا-الجمعة 27 يونيو 2025
04:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك
ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025
05:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيل

كأس العالم للأندية، بشرى سارة لـ “الهلال” قبل مواجهة ريال مدريد

بعثة ريال مدريد تصل أمريكا استعدادا للمشاركة بكأس العالم للأندية (فيديو)

نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16. 

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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ريال مدريد كأس العالم للأندية ألونسو الهلال ريال مدريد والهلال

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