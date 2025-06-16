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ثقافة وفنون

نجوى كرم في"حالة طوارئ" وتجدّد تعاونها مع الموسيقار طلال

نجوى كرم.فيتو
نجوى كرم.فيتو

 طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم  أغنيات ألبومها الجديد "حالة طوارئ"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

 

أغنيات ألبوم حالة طوارئ

وتحت عنوان "حالة طوارئ"، تعود نجوى كرم إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، والذي قام بتوزيعها هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، حيث تقول كلمات الأغنية:

بما إنّك حدا سئيل.. وما بترضى بالقليل
قلّي كيف يتقدر تسرقلي قلبي
وما بتترك دليل
عندي حالة طوارئ مش عاديي
النوم طاير من عينيي
النار ومسكتا بايديي.. ياي

الأغنية الثانية حملت عنوان "شريك قلبي"، وهي أغنية تحمل إحساسًا ناعمًا، تعاونت فيها مع إيفان نصوح في الكلمات والألحان، وواصل هادي شرارة توزيعها، فيما تولّى إيلي بربر الميكس والماستر، وتقول مقدمة الأغنية:

تعا حط إيدك عـ قلبي
قلبي إلك نصّو
جسّ النبض جسّو
حسّ اللي عم حسّو لما بشوفك قبالي

وتحت عنوان "أيّا أنا بدّك" جاءت الأغنية الثالثة، والتي تعيد نجوى كرم الشراكة مع الشاعر نزار فرنسيس، ويعود معها الملحن عماد شمس الدين، بينما حافظ التوزيع والميكس على هوية الألبوم مع هادي شرارة وإيلي بربر، وتقول كلمات المقدّمة:

قلت اللي عندي قول اللي عندك
أنا قلبي ناطر يسمع ردّك
أكتر حدا بيترك أنا وأكتر حدا بيبقى أنا
بين الأنا وبين الأنا
أيّا أنا بدّك؟

وفي لفتة تحمل الكثير من الوفاء الفني، تجدّد نجوى كرم تعاونها مع ألحان الموسيقار د. طلال من خلال أغنية "وينك حبيبي"، التي كتب كلماتها الشاعر طلال حيدر، ووزّعها وأشرف على الميكس والماستر فادي جيجي، وتقول كلمات الأغنية:

نطرتك والدنيا ليل.. لحالي وغريبة
عم يسألني الليل.. وينك حبيبي؟
اشتقت لك كتير.. وما بعرف شو بيصير.. وينك حبيبي؟

واللافت للنظر في أعمالها الجديدة جميعًا في هذا الألبوم أن نجوى كرم قامت بطرح جميع الأغنيات بشكل مصوّر فيديو كليب وبإطلالات مختلفة ولافتة ومتنوّعة، تؤكد تميزها أيضًا في "اللوك" المتجدد، حيث تولّى الإخراج لجميع الأغنيات الجديدة المخرج بيار خضرا.

وبذلك باتت جميع أغاني ألبوم "حالة طوارئ" لـ نجوى كرم متوفّرة الآن عبر كافة المنصات الرقمية، ومنها "يوتيوب" على القناة الرسمية لروتانا.

 

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الفنانة اللبنانية نجوى كرم الموسيقار طلال الملحن عماد شمس الدين روتانا للصوتيات شركة روتانا نجوى كرم

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