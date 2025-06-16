التفاصيل الكاملة لجريمة العباسية.. تورط 3 عاطلين في قتل صديقهم، والسبب 5 آلاف جنيه.. والمتهمون: "كان قصدنا تأديبه"

تواصل نيابة الوايلي التحقيق مع 3 عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم في منطقة العباسية، واصطحبتهم قوة أمنية بصحبة الشرطة إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء معاينة تصويرية.

قال المتهمون خلال تمثيل الجريمة إنهم ضربوا المجني عليه بعصا خشبية (بيسبول)، ولم يكونوا يقصدون قتله إلا أن أحدهم بعد ضربه قام برطم رأسه مرات عدة في الأرض فاندفع الدم من كل وجهه.

وأضافوا خلال تمثيل الجريمة، أن اثنين منهم قيدا المجني عليه، ثم انهال الثالث بالضرب على جسده ورأسه بعصا خشبية، وبعد أن فقد توازنه ووعيه وخارت قواه أمسكوا برأسه ورطموها في الأرض.



أهل المجني عليه: ابننا معروف بحسن الخلق

وقال أهل المجني عليه أمام النيابة العامة: إن ابنهم كان معروفا بحسن الخلق والطيبة بين الناس في المنطقة ومشهود له بحسن السلوك.

وأضاف أهل المجني عليه أنه يوم الواقعة كان يجلس بشكل طبيعي، ولا يوجد شيء، حتى اتصل به أحد أصدقائه فذهب إليهم ولم يعد من بعدها ليفاجأوا بجثته في المستشفى، وقد لقي مصرعه ضربا بعصا خشبية غليظة.

وطالب أهل المجني عليه بالقصاص من القتلة والثأر بالقانون لدم ابنهم.

وقال المتهمون خلال اعترافاتهم أمام نيابة الوايلي: إنهم ارتكبوا الجريمة بتحريض من صديق المجني عليه.



المتهمون: 5 آلاف جنيه السبب

وأضاف المتهمون أن خلافا نشب بينهم وبين المجني عليه بسبب اقتراض الأخير مبلغ مالي 5 آلاف جنيه من أحدهم وماطل في رده، فتوجهوا يوم الحادث إلى منزله، ثم اصطحبوه معهم إلى أحد الشوارع الجانبية في منطقة العباسية لإنهاء الخلاف ومعرفة موعد رده المبلغ المالي.

وأشاروا إلى أنهم أثناء التحدث مع المجني عليه نشبت بينهم مشادة كلامية، فقاموا بدفعه، ثم انهالوا عليه جميعا بالضرب بعصا خشبية وشومة، ثم أمسكوا رأسه، ورطموها في الأرض عدة مرات حتى خرج الدم من وجهه، ثم حمله أحدهم، وذهب به إلى المستشفى، ولكنه لقى مصرعه متأثرا بإصابته.



كسور وكدمات السبب وراء الوفاة

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفي نتيجة إصابته بكسور ووجود كدمات وآثار تعذيب شديدة وتورم في الوجه والذراعين وكدمات زرقاء شديدة حول العين والأنف والرقبة.

العثور على جثة شاب بالوايلي

وكان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها آثار اعتداء بدني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وأنهم كانوا يحاولون فقط "تأديبه" ودفعه للسداد.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.