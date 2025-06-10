الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

حبس عاطل متهم بقتل شاب في مشاجرة بالسلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة السلام بحبس عاطل متهم بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط احدهم غارقا في دمائه، علي الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين صحته.


وباجراء التحريات تبين ان مشاجرة نشبت بين صديقين وشاب بسبب خلافات بين الأخير وأحدهما والذي أقدم علي إثرها بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في صدره فأسقطه غارقا في دمائه.


عقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب تعدي المجني عليه بالسب والقذف.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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