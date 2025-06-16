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حوادث

أزمة قلبية وأمراض الشيخوخة سبب وفاة مسن في مطار القاهرة

أزمة قلبية وأمراض
أزمة قلبية وأمراض الشيخوخة سبب وفاة مسن في مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بالتصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه أثناء تواجده داخل مطار القاهرة الدولي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتوفي يدعى محمد. م يبلغ من العمر 77 سنة وتوفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة فضلا عن أمراض الشيخوخة التي يعاني منها.

تلقت مباحث  مطار القاهرة إخطارا من الخدمات المعنية بإغماء أحد الأشخاص داخل المطار، على الفور انتقل فريق طبي من المطار وسيارة إسعاف إلى موقع المصاب.
وبفحصه تبين أنه توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة وتبين أنه يعاني من أمراض الشيخوخة، تم نقل الجثة إلى المشرحة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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نيابة النزهة مباحث مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي مديرية أمن القاهرة

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