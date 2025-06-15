الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

انتشال جثة جديدة في واقعة انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف

اسعاف
اسعاف

انتشلت قوات الحماية المدنية جثة جديدة لعامل لقي مصرعه في انهيار مدخنة مصنع طوب بشكل مفاجئ في قرية عرب أبو ساعد بمحافظة الجيزة، ليصبح عدد الضحايا جثتين و٢ مصابين حتي الآن. 

وعززت هيئة الإسعاف بـ٤ سيارات بشكل مبدئي لموقع الحادث.

وتلقى مأمور قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بلاغا بسقوط مدخنة لمصنع إنتاج الطوب بعرب أبو ساعد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وضباط المباحث إلى مكان الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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الحماية المدنية الإنقاذ البرى النيابة العامة قسم شرطة الصف قوات الحماية المدنية محافظة الجيزة

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