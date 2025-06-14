السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

مصرع شاب سقط من الطابق الثالث في كرداسة

سقوط شاب من الطابق
سقوط شاب من الطابق الثالث، فيتو

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث لعقار سكنى فى منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد اختلال توازنه وسقوطه من شرفة منزله وتم نقل الجثة إلى المستشفى.


العثور على جثة شاب أسفل عقار بكرداسة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شاب أسفل عقار سكني بدائرة مركز شرطة كرداسة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بكسور ونزيف داخلى، إثر سقوطه من علو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتشير التحريات الأولية إلى اختلال توازن الضحية حال توقفه بشرفة منزل، وتجرى مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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كرداسة مركز شرطة كرداسة جثة شاب أسفل عقار بكرداسة محافظة الجيزة

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