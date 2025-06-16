خامس هاتريك في مونديال الأندية.. جمال موسيالا يجاور رونالدو وسواريز في قائمة استثنائية.. ولاعب عربي يزين القائمة

كأس العالم للأندية 2025، اقتحم جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ الألماني، قائمة استثنائية في كأس العالم للأندية، بعد تألقه في فوز البافاري على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف دون رد.

جمال موسيالا خامس لاعب يسجل هاتريك بمونديال الأندية

وأصبح جمال موسيالا خامس لاعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم للأندية، منذ انطلاق البطولة في عام 2000 بالبرازيل.

وسجل الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، أول هاتريك في فوز البارسا 3-0 على جوانجزو إيفرجراند الصيني في نسخة 2015.



وجاء الفوز يوم 17 ديسمبر 2015 في نصف نهائي البطولة التي لعبت باليابان وحقق البارسا لقبها.

وفي نسخة 2016 في اليابان سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 أهداف في فوز ريال مدريد الإسباني 4-2 في النهائي على كاشيما أنتلرز الياباني يوم 18 ديسمبر.



وجاء ثالث هاتريك في 19 ديسمبر بدولة الإمارات في الدور نصف النهائي لنسخة 2018، وسجله الويلزي جاريث بيل لريال مدريد في مرمى أنتلرز أيضًا، لكن الميرينجي فاز وقتها 3-1.



وآخر هاتريك قبل موسيالا وقع عليه لاعب عربي، هو الليبي حمدو الهوني لنادي الترجي التونسي ضد السد القطري في الفوز 6-2 يوم 17 ديسمبر 2019 في نسخة لعبت في قطر، وكان ذلك في مباراة المركزين الخامس والسادس.

واكتسح بايرن ميونخ نظيره أوكلاند سيتي بـ10 أهداف دون رد، مساء الأحد، في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية 2025.

وأحرز جمال موسيالا 3 أهداف لبطل الدوري الالماني، وتحديدًا الأهداف السابع والثامن والتاسع في الدقائق 67 و73 و84 من عمر المباراة.

نجم بايرن ميونخ يتصدر مبكرا قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025

وتصدر جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ، قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025، بثلاثة أهداف بعدما قاد الفريق البافاري للفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب سينسيناتي الأمريكي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

وتشهد المجموعة الثالثة منافسات قوية بين بايرن ميونخ، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى أوكلاند سيتي.

وحتى الآن تصدر جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ، ترتيب هدافي كأس العالم للأندية سريعًا، برصيد 3 أهداف.

رسالة قوية من بايرن ميونخ

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ الألماني أرسل رسالة شديدة اللهجة لجميع المنافسين في الظهور الأول بكأس العالم للأندية بعد الفوز على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 10-0 في افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية 2025.

أول أهداف كأس العالم للأندية

وسجل كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني، أول هدف في بطولة كأس العالم للأندية وذلك في شباك نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي وذلك بعد إنتهاء المباراة الافتتاحية التي جمعت الأهلي ضد إنتر ميامي في المجموعة الأولى للمونديال بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.