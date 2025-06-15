نجم العين الإماراتي: رامي ربيعة أكثر من لفت الأنظار في معسكر مونديال الأندية

عبر محمد عباس، لاعب فريق العين الإماراتي عن سعادته الغامرة بالتواجد ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدا أن هذه المشاركة تمثل له حلما منذ الطفولة، ودافعا قويا لبذل أقصى ما لديه من أجل النادي والجماهير.

تحديات تنتظر العين الإماراتي في كأس العالم للأندية

وقال عباس: "شعور لا يمكن وصفه، كنت أحلم منذ صغري بارتداء قميص العين في بطولات كبرى، وبعد أن وفقني الله وزملائي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2024، ها نحن نجد أنفسنا أمام تحديات عالمية في كأس العالم للأندية، وأتمنى أن نسعد الجماهير".

وعن أجواء المعسكر في الولايات المتحدة، أوضح: "الأجواء إيجابية وكل الأمور تسير بتنظيم رائع، واللاعبون يدركون أهمية البطولة".

ونوه: "المعسكر ليس مجرد إعداد بدني فقط، بل هناك التزام كبير وتحفيز واضح من الجميع، حتى التكيف مع التوقيت والأجواء تمت بسلاسة".

رامي ربيعة يخطف الأنظار في العين الإماراتي

وعن اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق، علق: "البيئة داخل العين مثالية لأي لاعب جديد، وحرصنا جميعا على دمجهم سريعا في أجواء الفريق، وفعلا معظمهم انسجم بسرعة".

وأضاف: "أكثر من لفت انتباهي كان رامي ربيعة، لاعب يملك خبرة كبيرة، ودخل أجواء المعسكر مباشرة دون صعوبات".

وعن طموحه الشخصي، قال: "هدفي أن أقدم كل ما لدي، وأن أكون على قدر تطلعات الجماهير، وأعلم أن الأنظار موجهة إلينا، والمنافسة أمام أندية بحجم مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد تمثل تحديا كبيرا، لكنها أيضا فرصة لإثبات الذات. وسأقاتل لأقدم مستوى يليق باسمي وباسم العين".

وأشاد عباس، بدعم المدرب المستمر للاعبين، بقوله "المدرب يعاملنا كأب أو أخ خارج الملعب، لكنه صارم ومركز داخل الميدان، ويولي اهتماما كبيرا بالتفاصيل الصغيرة في التحركات والضغط والاستلام، وكل توجيهاته تصب في خدمة تطورنا الفني".

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