السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

إصابات في انفجار مستودع أنابيب بالشرقية (فيديو وصور)

حريق ضخم في مستودع
حريق ضخم في مستودع أنابيب بالشرقية، فيتو

شهدت عزبة تابعة لقرية بيشة عامر منيا القمح محافظة الشرقية، اندلاع حريق ضخم بمستودع أنابيب، وأسفر الحريق حتى الأن عن اصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وأحدهم بحروق فى الوجه وجرى نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، والمصاب الثالث إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج اللازم، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

حريق هائل وانفجارات في مستودع أنابيب بقرية بيشة عامر بالشرقية (فيديو وصور)

حريق هائل يلتهم مستودع أنابيب في منيا القمح

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا باندلاع حريق بمستودع غاز بعزبة تابعة لقرية بيشة عامر بمركز منيا القمح.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران فيما نتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص، بينهم اثنان أصيبا بحالات اختناق وجرى نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم والثالث أصيب بجروح بالوجه وجرى نقله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاجات اللازمة.

 

 

حريق هائل يلتهم مستودع انابيب في منيا القمح،فيتو
حريق هائل يلتهم مستودع أنابيب في منيا القمح، فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تنتج عن مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

حريق هائل يلتهم مستودع انابيب في منيا القمح،فيتو1
حريق هائل يلتهم مستودع أنابيب في منيا القمح، فيتو
حريق هائل يلتهم مستودع انابيب في منيا القمح،فيتو3
حريق هائل يلتهم مستودع أنابيب في منيا القمح، فيتو3

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق هائل يلتهم مستودع انابيب في منيا القمح،فيتو4
حريق هائل يلتهم مستودع أنابيب في منيا القمح، فيتو4

أسباب الحريق: كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

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