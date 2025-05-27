الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بعيادة دكرنس الشاملة للتأمين الصحى (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بعيادة التأمين الصحي الشامل بدكرنس، فيتو

أجرى، اليوم الثلاثاء، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة استهدفت عيادة دكرنس الشاملة لـ التأمين الصحى، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد تفقد في زيارة مفاجئة الموقف العمومي بمدينة دكرنس، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وبحضور هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

محافظ الدقهلية يتفقد موقف دكرنس العمومي في زيارة ليليلة مفاجئة

وأكد المحافظ على رفع كافة الإشغالات ومنع وقوف التكاتك أمام مدخل الموقف، كما وجه بتشطيب واجهات المحال المؤجرة داخل الموقف حفاظا على المظهر الحضاري، وزيادة عدد مقاعد الانتظار داخل الموقف لراحة المواطنين.

 

تنظيم السيارات داخل الموقف والالتزام بالدور عند تحميل الركاب

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين من الركاب للتأكد منهم بنفسه عن تعريفة الركوب والالتزام بها من قبل السائقين.

 وأكد على ضرورة الالتزام بالأجرة، ووجه لمدير المواقف بتنظيم السيارات داخل الموقف والالتزام بالدور عند تحميل الركاب، وعدم التحميل من خارج الموقف لمنع التكدس، كما تحدث إلى المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مغالاة في الأجرة المقررة.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إليهم، مؤكدًا لهم حرصه الشديد على تلبية مطالبهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم في حدود الإمكانيات المتاحة وحسب أولويات المشروعات، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق هاني سليمان رفع كافة الاشغالات مركز ومدينة دكرنس مدينة دكرنس محافظ الدقهلية

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