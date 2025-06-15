محافظ الدقهلية يستوقف سيارة محملة باسطوانات الغاز في شوارع المنصورة (صور)

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سيارة محملة باسطوانات الغاز وحرص على وزنها للتأكد من العبوة وذلك خلال سيره بأحد شوارع المنصورة.

وكان محافظ الدقهلية أجرى جولة مفاجئة على مقر تعبئة اسطوانات الغاز واكتشف تلاعبا في أوزان العبوات، واتخذ كافة الإجراءات القانونية، ومنذ حينها ويحرص المحافظ على المتابعة لأوزان الأسطوانات.

جاء ذلك خلال جولة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على لجان امتحانات الثانوية العامة بتفقد التأمين وانتظام سير الامتحانات حيث تفقد مدرسة الملك الكامل الثانوية بنين.

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