الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يستوقف سيارة محملة باسطوانات الغاز في شوارع المنصورة (صور)

وزن اسطوانات الغاز
وزن اسطوانات الغاز في شوارع المنصورة بحضور المحافظ، فيتو

استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سيارة محملة باسطوانات الغاز وحرص على وزنها للتأكد من العبوة وذلك خلال سيره بأحد شوارع المنصورة.

 

وكان محافظ الدقهلية أجرى جولة مفاجئة على مقر تعبئة اسطوانات الغاز واكتشف تلاعبا في أوزان العبوات، واتخذ كافة الإجراءات القانونية، ومنذ حينها ويحرص المحافظ على المتابعة لأوزان الأسطوانات.

جاء ذلك خلال جولة  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على لجان امتحانات الثانوية العامة  بتفقد التأمين وانتظام سير الامتحانات حيث تفقد مدرسة الملك الكامل الثانوية بنين. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية الثانوية العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية امتحانات الثانوية العام انتظام سير الامتحانات امتحانات الثانوية العامة رؤساء المراكز والمدن لجان امتحانات الثانوية العامة محمد فؤاد الرشيدى وكيل تعليم الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع امتحانات الثانوية من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

أهم النصائح لتجنب الخوف أثناء امتحانات الثانوية العامة

توزيع مياه وعصائر على طلاب الثانوية العامة بمدرسة يوسف الصديق في الفيوم (صور)

الصحة: الدفع بـ2424 سيارة إسعاف حول لجان امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

تفاصيل تحطم مروحية تقل حجاجًا في الهند ومصرع ركابها

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

3 دول أوروبية تعرض إجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
جيش الاحتلال يزعم: استهدفنا صواريخ أرض - أرض إيرانية