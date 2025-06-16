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اقتصاد

هل يمكن تحويل المرتبات على الحساب الإسلامي في بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب الإسلامي في بنك مصر.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أنه بالفعل يمكن تحويل المرتبات واستقبال التحويلات على الحساب الاسلامي للعملاء. 

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر لعملائه عبر فتح الحساب الإسلامي مايلي: 

1-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

الحساب الإسلامي من بنك مصر

يأتي الحساب الإسلامي، عبارة عن حساب تم مراجعة ضوابطه من هيئة الرقابة الشرعية وهو حساب تحت الطلب ولا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب حيث ان الهدف الاساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار ويتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

يمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وإيداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية.

يتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية ويمكن إجراء كافة معاملات العميل  البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.

 

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