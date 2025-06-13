مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر

يبحث العديد من الفئات عن تفاصيل وإجراءات مستندات فيزا المشتريات في بنك مصر.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه يتم تقديم فيزا المشتريات لجميع الفئات من العملاء.

صاحب نشاط تجاري أو صناعي :

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية:

صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين في البنك المركزي.

شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 أشهر).

إثبات الدخل وفقًا للآتي:

للموظفين :

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

ومن جانب اخر يقدم بنك مصر لعملائه خدمات مصرفية متنوعة، منها التحويل من حساب لآخر داخل البنك بعدد من الشروط اللازمة لتتم عملية التحويل بنجاح.

وتشمل خطوات التحويل من حساب إلى آخر في بنك مصر ما يلي:

خطوات التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

١- يتم كتابة رقم الحساب المحول إليه كاملًا 16 رقمًا.

٢- التحويل في الحال يخصم من الحساب المحول منه.

٣- يضاف للحساب المحول إليه في نفس اللحظة.

٤- يصبح متاحًا للصرف من المحول إليه في نفس الوقت.

٥ - يتم إرسال رسالة إلى المحول منه.

جدير بالذكر أنه في حالة كتابة رقم الحساب المحول إليه خطأ، واتضح انه يخص عميلا آخر فسيتم التحويل بالفعل ولا يتم رد المبلغ للمحول منه، حيث إن مسؤولية كتابة رقم الحساب تقع على عاتق المحولة منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.