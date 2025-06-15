السيطرة على حريق بمولد كهربائي داخل ثلاجة خضار بسوق العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع في مولد كهربائي خاص بثلاجة خضار داخل سوق العبور، دون وقوع أي إصابات بشرية.

السيطرة على حريق بمولد كهربائي بالقليوبية داخل ثلاجة خضار بسوق العبور دون إصابات.

وكانت غرفة العمليات القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في أحد المولدات الكهربائية المستخدمة لتشغيل ثلاجة خضروات بالسوق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بسيارتين إطفاء.

وباشرت القوات أعمال الإخماد والسيطرة على الحريق، وتمكنت من منع امتداد النيران إلى المحال المجاورة، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تُجري المعاينة للوقوف على أسباب الحريق.



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