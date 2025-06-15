مسلسل حرب الجبالي الحلقة 18، حرب في صدمة بعد وفاة والده

شهدت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 18 إصرار حرب عدم التعامل مع أميرة، رافضًا أي تقارب معها، ويخطط للزواج من ثريا، وتحاول والدته، إلى جانب ملك، التعامل مع أميرة بجفاء وبرود لإبعادها عن الصورة، إلا أن أميرة تُواصل تحمل الضغوط، ولم تتوقف أيضا عن التحدث إلى حبيبها.

في المقابل، يتلقى الحاج عثمان نبوءة من الشيخ مصطفى بأنه سيرحل عن الحياة قريبًا، فيطلب منه عثمان أن يطمئن على ابنه حرب بعد وفاته، لكن الشيخ ينصحه بأن يمنح ابنه “المفاتيح” التي ستُعينه على مواجهة الحياة من بعده.

وبالفعل، يجلس عثمان مع ابنه حرب، ويمنحه أشياء كثيرة، ويفتح له صندوقًا لم يكن قد فتحه له من قبل، ويُطلعه على أسرار كان يجهلها، وفي أثناء نومه، يرى حرب رؤية يبحث فيها عن والده، ما يدفعه للاستيقاظ مبكرًا لأداء الصلاة، ويتجه إلى غرفة والده (صلاح عبد الله) لإيقاظه، لكنه يفاجأ بأن والده قد فارق الحياة، فيصرخ من شدة الحزن والألم، وسط لحظة مؤثرة تُغلفها مشاعر الفقد والوداع.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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