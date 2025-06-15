سفيرة خادم الحرمين الشريفين بأمريكا تستقبل بعثة الهلال (صور)

كأس العالم للأندية، استقبلت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بعثة نادي الهلال السعودي، خلال وجودهم في العاصمة واشنطن، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأعربت الأميرة ريما عن سعادتها بلقاء الفريق، مؤكدةً دعمها الكامل لممثل الوطن في هذه البطولة الدولية الكبرى. وقالت في حسابها عبر منصة «إكس»: «سعادتي كبيرة بلقاء فريق نادي الهلال، اليوم في واشنطن، خلال استعداداتهم لتمثيل المملكة في كأس العالم للأندية. كل التوفيق لكم في هذه البطولة».

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

قائمة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وفيما يلي قائمة الهلال حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: كاليدو كوليبالي وخليفة الدوسري وعلي البليهي ورينان لودي وخالد الغنام وروبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو وياسر الشهراني ومحمد القحطاني وناصر الدوسري.

وتشمل القائمة أيضًا: محمد اليامي ومصعب الجوير وجواو كانسيلو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومتعب الحربي وكايو سيزار ومحمد كنو وسالم الدوسري وريان الغامدي ومحمد محيش وصالح برناوي وسعود هارون وياسين بونو وتركي الغميل وعبد العزيز هدهود وأحمد أبو راسين وسعد المديري وعبد الإله الغامدي ومالكوم وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وحمد اليامي وعبد الإله المالكي وعبد الله الحمدان.

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