الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سفيرة خادم الحرمين الشريفين بأمريكا تستقبل بعثة الهلال (صور)

بعثة الهلال السعودي،فيتو
بعثة الهلال السعودي،فيتو

كأس العالم للأندية، استقبلت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بعثة نادي الهلال السعودي، خلال وجودهم في العاصمة واشنطن، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأعربت الأميرة ريما عن سعادتها بلقاء الفريق، مؤكدةً دعمها الكامل لممثل الوطن في هذه البطولة الدولية الكبرى. وقالت في حسابها عبر منصة «إكس»: «سعادتي كبيرة بلقاء فريق نادي الهلال، اليوم في واشنطن، خلال استعداداتهم لتمثيل المملكة في كأس العالم للأندية. كل التوفيق لكم في هذه البطولة».

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب  هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

قائمة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 

وفيما يلي قائمة الهلال حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: كاليدو كوليبالي وخليفة الدوسري وعلي البليهي ورينان لودي وخالد الغنام وروبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو وياسر الشهراني ومحمد القحطاني وناصر الدوسري.

وتشمل القائمة أيضًا: محمد اليامي ومصعب الجوير وجواو كانسيلو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومتعب الحربي وكايو سيزار ومحمد كنو وسالم الدوسري وريان الغامدي ومحمد محيش وصالح برناوي وسعود هارون وياسين بونو وتركي الغميل وعبد العزيز هدهود وأحمد أبو راسين وسعد المديري وعبد الإله الغامدي ومالكوم وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وحمد اليامي وعبد الإله المالكي وعبد الله الحمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان الاميرة ريما بنت بندر الدوسري الهلال السعودي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025 كاليدو كوليبالي نادي الهلال السعودي ميتروفيتش ياسر الشهراني

مواد متعلقة

مران استشفائي للاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس بكأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

محمود الخطيب يطمئن على إمام عاشور بعد إصابته أمام إنتر ميامي

هل يمكن استبدال إمام عاشور بلاعب آخر بعد إصابته أمام إنتر ميامي؟

أبرزها باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد، مواعيد مباريات اليوم الأحد بكأس العالم للأندية

بعثة ريال مدريد تصل أمريكا استعدادا للمشاركة بكأس العالم للأندية (فيديو)

الاستعدادات النهائية داخل ملعب هارد روك لحفل افتتاح كأس العالم للأندية (فيديو)

ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي أمام الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

يمسح المنطقة التى يسقط بها، قلق إسرائيلي من استخدام إيران لصواريخ «خرمشهر2»

تركي آل الشيخ يحسم جدل صورة زيزو: لا تصطادوا في الماء العكر

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور بعد نجاح الجراحة

خبير عسكري: صواريخ شهاب تقلب موازين الحرب وتحقق إصابات دقيقة في مناطق استراتيجية

بالإسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

هل تتأثر مصر حال استهداف مفاعل ديمونة؟ رئيس الرقابة النووية الأسبق يوضح

عقوبة مالية على تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي

الجيش الإيراني يعلن قصف بنك أهداف حساسة فى إسرائيل يشمل منازل القادة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 15-6-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

كم يبلغ سعر طن الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الله يغفر جميع الذنوب مهما عظمت بشرط وحيد

هل الضحك يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح

أسماء مسجد السجدة بالمدينة المنورة وقصته وفضله

المزيد
الجريدة الرسمية